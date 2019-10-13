منوعات

تراند اليوم : سما المصري تستعرض مؤخرتها لا وجهها – فيديو

0 نشر
Sara Al Asrawi 0 تبليغ

Advertisements

تستعرض الرقاصة المصرية يوميًا جسدها لا شكل وجهها أو مدى ثقافتها وأعتقد أنها تفتقر للثقافة لأنها تستثمر جسدها لجذب أكبر عدد من اللايكات ولتلسيط الضوء عليها.

اقرأ: سما المصري بلا سوتيان وعلى التخت – فيديو

تستفزنا سما يوميًا بالفيديوهات التي تنشرها وبالصور التي تسيء لها وللمرأة العربية، وما تفعله لم تفعله لا عارضة الأزياء ميريام كلينك ولا رولا يموت، وتغرد سما خارج السرب لتنشر كل ما تريده دون أي قيد أو رقيب أو حسيب.

غريب أمر هذه الرقاصة التي لا يهمّها إلا الإغراء والإثارة ولو على حساب اسمها.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا