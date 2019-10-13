تراند اليوم : سما المصري تستعرض مؤخرتها لا وجهها – فيديو

تستعرض الرقاصة المصرية سما المصري يوميًا جسدها لا شكل وجهها أو مدى ثقافتها وأعتقد أنها تفتقر للثقافة لأنها تستثمر جسدها لجذب أكبر عدد من اللايكات ولتلسيط الضوء عليها.

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تستفزنا سما يوميًا بالفيديوهات التي تنشرها وبالصور التي تسيء لها وللمرأة العربية، وما تفعله لم تفعله لا عارضة الأزياء ميريام كلينك ولا رولا يموت، وتغرد سما خارج السرب لتنشر كل ما تريده دون أي قيد أو رقيب أو حسيب.

غريب أمر هذه الرقاصة التي لا يهمّها إلا الإغراء والإثارة ولو على حساب اسمها.