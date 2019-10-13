الظهور الأول لسلمى رشيد ومولودها

شاركت المغنية المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، أول صورةً لها بعد وضع مولودها الأول يانيس في الولايات المتحدة الأمريكية، من زوجها حسن الكيناني.

وعلقت سلمى رشيد على الصورة قائلةً: "الحمدالله مع طفلي يانيس"، حيث ظهرت وهي تحمله بين يديها دون أن تكشف عن ملامح وجهه.

لاقت الصورة الكثير من التفاعل واعجاب المتابعين، وبارك لها العديد من الأصدقاء والزملاء وجمهورها، علماً أنها مؤخراً نشرت مجموعة صور خلال حفل بيبي شاور، اقامته بحضور أفراد عائلتها وأصدقائها في منزلها بالمغرب، وفقاً لموقع مجلة لها.

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ويذكر أن سلمى رشيد تستعد لإنتاج وتجربة الغناء باللهجة المصرية، وذلك بعد طلب الكثير منها، خصوصاً بعد مشاركتها في إحياء حفل ختام ليالي مسرح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مؤخراً، و لم تتوقف عن إحياء الحفلات في فترة حملها، بل استمرت في نشاطها الفني حتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت ولادتها