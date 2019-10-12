حقيقة وفاة الفنان السوري اسعد فضة في مشفى لبناني

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، نبأ وفاة الفنان السوري الكبير أسعد فضة في مشفى لبناني، عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وفي وقت سابق، انتشرت شائعة وفاة الفنان السوري لكن سرعان ما نفت إدراة مهرجان المسرح العربى فى تصريحات صحفية، حيث قالت إن "الفنان بخير والحمد لله ويتابع فعاليات المهرجان وهذه شائعات سخيفة".

الفنان الكبير أسعد فضة حصد العديد من الجوائز كأفضل ممثل وجوائز تقديرية في مهرجانات في سوريا وخارج سوريا، مثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، كما تم تكريمه في العام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة.

ولد فضة في قرية بكسا في اللاذقية، وله العديد من الأعمال ما بين التلفزيون والسينما والمسرح، كما شارك خلال مشواره الفني الطويل في أعمال مسرحية عديدة من بينها: الأخوة كارامازوف، دون جوان، الملك العاري، الملك هو الملك، وغيرها.