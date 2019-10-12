تراند اليوم : منى فاروق تحتفل بوالدتها – صورة

احتفلت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق، بعيد ميلاد والدتها ووجهت لها رسالة عبر السوشيال ميديا، وأرفقتها بصورة تجمع بينهما.

قالت منى في رسالتها لأمها: (أحب أمي وضحكه أمي وحضن أمي وكل أمي كل سنه وانتي معانا ومنور الدنيا علينا).

تابعت: (عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر اوفيلك حقك ياامي انتي حبيبتي وبينتي وصحبتي واختي وامي وكل حاجه ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكي ليا ربنا وياخد من عمري ويزيدك عيد ميلاد مين الليله عيد ميلاد قمر العيله عيد ميلاد سعيد ياحبيبتي).

من جهة أخرى، حصلت الفنانة المصرية منى فاروق على إخلاء سبيل من محكمة جنايات شمال القاهرة، بضمان مالي قدرة 10 آلاف جنيه، في القضية المتهمة فيها بالترويج لفعل فاضح من خلال نشر فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.