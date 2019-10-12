شاهد: قبلات مباغتة من فتاة لفنان سعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان السعودي مهند الحمدي خلال مشاركته بإحدى الفعاليات، حيث وبدا بالمقطع وهو يقف إلى جانب شابة من منظمات الحدث، وقامت الأخيرة بتقبيله بشكل مفاجئ قبل أن يتبادلا أطراف الحديث.

ولم تمر قبلاتها مرور الكرام على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث حقق على أحدها أكثر من 79 ألف مشاهدة.

وركزت التعليقات على وسامته كما على ما قامت به الشابة تجاهه حيث رأى بعض المتابعين أنه اعتاد ذلك فيما أشار آخرون إلى أنه شعر بالاحراج.

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ويذكر أن الفنان يظهر حالياً في مسلسل "جمان" الذي يعرض على شاشة MBC1 إلى جانب كل من نور الغندور وفوز الشطي وهدى صلاح ومحمد الدوسري وليالي دهراب وعبدالله التركماني وفاطمة الطباخ وفاطمة الحوسني وأحمد الهزيم.

وانطلق الفنان السعودي من خلال التلفزيون في مسلسل الوجه المستعار عام 2016 ثم في المسرح الطفل في مسرحية "كوكينغ شو"،كما شارك في الكثير من الإعلانات التجارية،عام 2017 بدأ بتقديم فقرة في برنامج صباح الخير يا عرب.