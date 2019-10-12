فريق غنائي كوري يوقف حفله بسبب صوت الأذان (شاهد)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقاطع فيديو للحفل الغنائي الذي أحياه الفريق الكوري الشهير "بي تي إس"، ضمن فعاليات موسم الرياض، أمس الجمعة.

وتفاعل السعوديون مع المقاطع المنتشرة، كما تفاعل الجمهور الحاضر للحفلات مع الفريق الكوري والأغنيات التي قدمها. بحسب "سبـوتنيك".

وانتشر من بين المقاطع المتداولة، فيديو يظهر توقف إحدى الحفلات بشكل مؤقت بسبب ارتفاع صوت الأذان في مسجد قريب من مكان إقامة الفعاليات.

ووصلت فرقة البوب الكورية "BTS"، إلى مطار الرياض، صباح أمس الخميس، وسط استقبال حافل من المعجبين.

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وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن "BTS" ليست أول فرقة كورية تغني في المملكة، حيث سبق لفريق "Super Junior" إحياء حفل جماهيري في موسم جدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وتصل مدة مهرجان "موسم الرياض"، الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.