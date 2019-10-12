حقيقة وفاة الفنانة دومينيك حوراني بأحد مشافي لبنان

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة المغنية اللبنانية دومينيك حوراني، حيث تعرضت لموقف صعب بعدما سقطت بعنف على الأرض خلال ارتدائها فستانًا لتصوير أغنيتها الجديدة في لبنان.

ونشر الحساب الرسمي لـ"دومينيك" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لسقوط المغنية اللبنانية حيث كانت ترتدي فستانًا أسود اللون بفتحتين طويلتين من الساق، وجاء سقوطها قويًا على الأرض.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى لدومينيك، حيث فقدت توازنها ووقعت على الأرض، خلال غنائها على المسرح في حفل رأس السنة بأحد الملاهي الليلية في بيروت.

وكانت "حوراني" تغني وترقص، إلا أنها خلال مشيها على المسرح الضيق، اختل توازنها وسقطت بسرعة، وسط ذهول المحيطين بها الذين سارعوا لمساعدتها على الوقوف.

واشتهرت الفنانة اللبنانية بأغانيها باللهجتين المصرية والسورية ولها تجارب في التمثيل وعارضة أزياء ومغنية لبنانية ولدت لأسرة لبنانية ولديها أربع اخوة .