رجل يعود إلى الحياة بعد دفنه بـ 7 ساعات

عاد رجل إلى الحياة بعد تشييع جنازته ودفنه بـ 7 ساعات، وذلك في قرية جيسيكان، التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وقالت مصادر اعلامية، إن القصة الغريبة، بدأت بحادث مرور، أدى إلى مصرع رجل لا يحمل أية وثائق ثبوتية، وكان جسم الضحية مشوها، لدرجة أنه تعذر التعرف عليه.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية مالك الدراجة النارية التي شاركت في الحادث وتبين أنها تعود لعامل البناء سونارتو (40 عاما)، وقررت الشرطة، أن القتيل هو بالذات.

وتم تسليم الجثة لأهل الضحية، الذي لم يتمكنوا من التحقق، هل الميت ابنهم أم لا. لكنهم رغم ذلك قاموا بدفنه.

وعاد سونارتو حيا إلى بيته بعد 7 ساعات من انتهاء الجنازة والدفن، حيث تبين أنه قام برهن الدراجة، لدى شخص استدان منه مبلغا من المال، واسمه فارييما. وعليه فإن الميت هو الشخص المذكور.