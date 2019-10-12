محمد صلاح ينشر فيديو لكواليس صوره الأخيرة (شاهد)

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، يظهر كواليس صوره الأخيرة مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندر أمبروسيو.

وكان محمد صلاح نشر أمس الجمعة صورا جمعته بأليساندرا عقب مشاركته في حفل مجلة GQ، حيث اختارته المجلة كـ"رجل العام" لسنة 2019.

وظهر اللاعب بإحدى الصور مرتديًا بلوفر كحلي، وبنطلون أسود و جزمة تغلب عليها اللون الجملي، مع عارضة الأزياء التي كانت ترتدي فستان أسود.

واليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل/ نيسان عام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

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وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.