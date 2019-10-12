ناسا تحذر: كويكب بحجم الهرم يمر بجوار الأرض اليوم

كشف موقع ميورو البريطانى، اليوم السبت، أن كويكبًا كبيرا سيمر بجوار كوكب الأرض اليوم، في تمام الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، أى ما يعادل الساعة الواحدة صباحا، بسرعة مذهلة تبلغ 48854 ميلًا فى الساعة.

وحذرت وكالة ناسا من أن كويكبًا هائلاً سيمر بجوار كوكب الأرض، وتقدر الوكالة الكويكب، الذى يطلق عليه اسم 2019 SX5، بقياس يتراوح بين 62 و140 مترًا.

وسيكون الكويكب على بعد 4.2 مليون ميل من الأرض فى ذلك الوقت، فى حين أن هذا قد يبدو وكأنه مسافة كبيرة، لا تزال وكالة ناسا تصنف المرور على أنه قريب.

Advertisements

وفى حين أن كل هذا يبدو مخيفًا إلى حد ما، تطمئن وكالة ناسا أنه لا يوجد حاليًا أى كويكبات على مسار تصادمى مع كوكب الأرض.

جدير بالذكر أن مرور 2019 SX5 بالأرض يأتي بعد أيام قليلة من اقتراب مجموعة من الكويكبات من الأرض، ففى 8 أكتوبر مرت سبعة من الكويكبات بالأرض، بما فى ذلك واحد أطلق عليه اسم 2019 TW1، والذى يصل قطره إلى 16 مترًا، مما يجعله أكبر بنحو ضعف حجم حافلة لندن.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد دفاعات تحمي الأرض من أي كويكبات تضربها في أي وقت، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الكويكبات التي من المحتمل أن تضربها.