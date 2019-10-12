شاهد: إعلامية شهيرة تهاجم محمد صلاح

شنت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص هجوم لاذع، على اللاعب المصري، محمد صلاح بعد نشر صور مع عارضة أزياء برازيلية والتي أثارت جدلا كبيرا حول تأثيرها على صورة صلاح أمام محبيه ومتابعيه.

وقالت المشيخص في تغريدة لها: "تتذكر صور محمد صلاح و " كتاب الله " لا يفارقه.. و كلام والده عنه و عن التزامه الديني و بأنه يتوضأ قبل كل مباراة، و كلام " الغارديان " بأن صلاح نموذج للإسلام الصحيح " محمد صلاح " قدم نفسه كنموذج إسلامي و هنا المصيبة".

وأتت تغريدة الإعلامية السعودية ردا على أحد المغردين، والذي قال تعقيبا على الصورة: "ليس لي علاقة بحياته.. أنا أستمتع بأدائه مع ليفربول، ليس نبيا أو قدوة، وكل إنسان يصيب ويخطئ".

وكان قد أثار صلاح موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصورة التي ظهر بها على غلاف مجلية "GQ".

وكانت قد نشرت المشيخص تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، علقت فيها على الصورة قائلة إن "فخر العرب" تحول إلى "مودل" مع عارضة أزياء.

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ولم يصدر تعليق من اللاعب المصري على الانتقادات التي تعرض لها من قبل بعض متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الانتقادات، إلا أن البعض دافع عن صلاح بعد الصورة، إذ رأوا أنه يعيش في مجتمع غربي يبيح القيام بما لا تتقبله شريحة من المجتمعات العربية، معتبرين أن الأمر يخص "الحياة الشخصية" للاعب.

وأثار نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جدلا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشر صور تجمعه مع أليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio “عارضة أزياء برازيلية وسوبر موديل شهيرة”، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر اللاعب بإحدي الصور مرتديًا بلوفر كحلي، وبنطلون أسود و جزمة تغلب عليها اللون الجملي، مع عارضة الأزياء التي كانت ترتدي فستان برتقالي.

أكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على إن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لا يقارن بعد تحقيقه إنجازات عالمية.