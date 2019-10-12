شروط مسابقة التربية والتعليم 2019 في مصر - مرفق رابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، عن فتح باب التقدم للمعلمين في مسابقة التعيين من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني للمعلم، حيث من المتوقع أن يتم توظيف 120 ألف معلم. للتسجيل اضغط هنـــا

واشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة المعلم "icdl teacher" كشرط للقبول في كل التخصصات، وإجراء اختبارات، ملزمًة بعض التخصصات بالحصول على شهادة مهارة مثل تخصصات (اللغة العربية - تربية رياضية - معلم فصل - إخصائي مسرح - إخصائي مكتبات - إخصائي صحافة - وظائف إدارية).

وأعلنت الوزارة مراحل التوظيف في المسابقة، حيث تتضمن 5 مراحل جاءت كالتالي: المرحلة الأولى تتضمن تسجيل الحساب، واستكمال المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة للتأكد من صحة البيانات والمستندات.

أما المرحلة الثانية: (تستغرق 10 أيام) للتأكد من صحة البيانات المقدمة من الجهات المختصة، فيما ستكون المرحلة الثالثة (تستغرق 5 أيام) وتتضمن الشهادات الدولية المؤهلة للوظيفة، واختبارات تخصص ومقابلات في حالة الحاجة إليها.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الرابعة (تستغرق 5 أيام) وتتضمن بحث التظلمات والمفاضلة والتوزيع، وإعلان النتائج، واخيرا المرحلة الخامسة (تستغرق 5 أيام عمل)، وتسكين الوظائف، وتسليم أصول المستندات.