تردد قناة سنابل السودانية للأطفال نايل سات 2019

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، تردد قناة سنابل السودانية للأطفال، حيث تهتم القناة بنقل الصورة واضحة لكل الأطفال العربية من حيث تحفيظهم لأجمل أغاني التوعية بطريقة سلسة.

وتقوم ببث محتواها أونلاين من السودان عبر الفضائيات، وتعتبر من أهم القنوات السودانية بالساحة حالياً ليس فقط تقدم أغاني للأطفال، بل تهتم بتقديم محتوى مرئي ينتقل بعقل الطفل إلي فهم السلوك الصحيح ومبادئ الأخلاق بطريقة هادفة وذو جودة عالية.

لذا والحرص قناة سنابل السودانية على التواصل الدائم بينها وبين أطفالها المحبين لشاشتها على توفير موقع إلكتروني لها لسهولة التواصل بين الأطفال والقناة بسهولة، علاوة على استمرار عرض محتوي قناة سنابل السودانية على مدار 24 دون توقف لإرضاء أطفالها الصغار.

وإليكم متابعي وكالة سوا الآن ضبط تردد قناة سنابل السودانية على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بأجمل مجموعة مميزة للأعمال والأغاني التعليمية الكرتونية

تردد قناة سنابل على النايل سات : 11678 عمودي