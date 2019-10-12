مصر: الحكم بسجن جدة الطفلة جنة

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بمعاقبة جدة الطفلة المتوفاة "جنة"، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بعد أن اتهمتها شقيقة الطفلة المتوفاة "أماني" بتعذيبها.

وجاء حكم المحكمة، بعد إثبات تعذيب الطفلة بالكي والحرق في مناطق عفتهما ومناطق أخرى متفرقة من جسديهما بقرية بساط كريم الدين، في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين.

وأكدت الطفلة أماني، خلال تحقيقات النيابة، أن جدتها قامت بتعذيبها هي وأختها المتوفاة جنة بالكي والحرق، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلتين.

كما أكدت التقارير الطبية صحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات بالجسد، فقرر المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال المنصورة إحالة القضية للمحاكمة العاجلة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات والتي أثارت جدلًا واسعًا في مصر وتضامنًا بعد الكشف عن آثار ضرب وحروق على جسدها، ضحية تعذيب جدتها، بعد توقف عضلة القلب، وذلك بالمستشفى الدولي في المنصورة.