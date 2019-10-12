"أزور الطبيب النفسي".. إليسا تكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها الخاصة

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عددا من التفاصيل المثيرة لمتابعيها، حول حياتها الخاصة، وجديدها الفني، كما وجهت نصيحة إلى متابعيها.

وقالت إليسا في مقابلة مع مجلة "جمالك" إنها تثق بنفسها جيدا، ولكنها أحيانا تتخذ بعض المواقف لتخضها قليلا، فتذكر نفسها بالناس الذين يحبونها وهم كثر. بحسب "سيوتنيك".

وشددت بأنها ستغادر الوسط الفني وهي نجمة، موضحة أنه "عندما يبدأ النجم بالنزول بدلا من الصعود لا يجب أن يقوم بأي خطوة إضافية، بل أن يتوقف ويغادر في عز نجاحه"، مضيفة "ليس من الجميل التراجع بعد كل النجاح والحب الذي نصنعه".

وبسؤالها عن حدوث أي تغيير يؤثر على مسيرتها الفنية، قالت إليسا" لم يتغير شيء، فشركة "روتانا" لطالما دعمتني في قراراتي، كذلك سالم الهندي والأمير الوليد بن طلال، لكن لدي اعتبارات أخرى فيما يخص الألبوم المقبل".

وأعلنت: سأنتج لنفسي، إن قررت الرجوع عن قراري بالتوقف".

وأكدت إليسا أنها لا تحب إفساد العلاقات، كما لا تحب أن أشعر بالذنب، بل تفضل الاتفاق، ويريحها أن تعرف أن من تحبهم راضين، ولكن لا يعنيها أمر من لا يعنون لها.

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وكانت إليسا أعلنت في شهر أغسطس/آب 2019 قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

كشفت إليسا في نفس المقابلة، أنها تتعامل مع صحتها النفسية بنفسها، لكن عندما تحتاج لطبيبتها النفسية، لا تتأخر في زيارتها.

وأشارت إلى أن "الكلام علاج مريح، فهناك أمور لا يمكننا البوح بها للقريبين منا، لكن من الضروري إخراجها من عقلنا وقلبنا، لذا التحدث عنها للطبيب هو العلاج".

ويشار إلى ان إليسا نصحت متابعيها، بالذهاب لزيارة الطبيب النفسي، وذلك احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "العالم عم يحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، وكل واحد فينا مسؤول عن يللي حولو، ما تخلوا حدا يتوجع لحالو أو يسكت عن معاناتو، ما تترددوا بزيارة الطبيب النفسي لما تحسوا بحاجة، وكونوا دايما حد اللي بحاجة يحكي عن مشاكله، الصحة النفسية أولولية".