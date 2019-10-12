بث مباشر - وصول هزاع المنصوري إلى الإمارات

من المقرر أن يعود رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، اليوم السبت، إلى وطنه الإمارات، قادمًا من موسكو، بعد انتهاء رحلة فضائية استغرقت 8 أيام بمحطة الفضاء الدولية.

وقال المنصوري مغردًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: "همة طموح زايد ستظل مستمرة.. سأعود إلى أرض الوطن من موسكو بعد ساعات".

وتابع في تغريدته: "أود أن أشكر هذه المدينة (موسكو) وشعبها ومركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم وفريق روسكوزموس، على جهودهم لمساعدتي في التدريب والاستعداد لأصبح رائد فضاء».

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وأضاف "قمنا بالتعاون مع كل من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، ووكالة الفضاء الأوروبية لإنجاز هذه المهمة.. أفتخر لكوني جزءاً من هذه الشراكة بين دول متعددة".

وخضع المنصوري عقب عودته للأرض، إلى مجموعة اختبارات وفحوص طبية دقيقة، بمركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو؛ لمعرفة تأثير الرحلات الفضائية على البشر، وتُجرى الفحوص تحت إشراف مختصين، وبمتابعة طبيبة رواد الفضاء الإماراتية الدكتورة حنان السويدي، التي أكدت أن رائد الفضاء الإماراتي يتمتع بحالة صحية جيدة.

وعاد إلى الأرض في 3 أكتوبر الجاري رائد الفضاء هزاع المنصوري، في ختام الرحلة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك على متن مركبة "سويوز إم إس 12"، التي حملت أيضًا رائدي فضاء أمريكي وروسي.

وتأتي هذه العودة عقب ثمانية أيام أجرى خلالها المنصوري مجموعة من التجارب العلمية المكثفة؛ وهبطت المركبة برواد الفضاء الثلاثة في منطقة سهلية جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كاراجندا، وسط كازاخستان.