على خطى والدتها.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار في جلسة تصوير

حصدت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، زينب، آلاف الإعجابات خلال جلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور إنستقرام.

وظهرت زينب بفستان أحمر اللون ذي أكمام طويلة، ومكياج بسيط متوافق مع إطلالتها، وشعر منسدل على كتفيها.

وأرفقت ابنة هيفاء وهبي تعليقا على الصور هو: "أنا التاريخ في عقلهم، أنا الآثار التي أبقاها الزمان، حذفي ليس بإمكانهم ولا نسياني كان بالإمكان، قول أعجبني"، بحسب موقع "لبنان 24".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الإطلالة الجدية لابنة هيفاء وهبي، إذ حصدت ما يقرب من 10 آلاف إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "سبحان الله باين عليك الحزن مافي طعم للفرحة، الجمال الجمال، الله يحفظك لعيلتك ياقمر، شبه هيفاء وهبي جدا".

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كما كتبت ابنة هيفاء وهبي في إحدى صورها الجديدة: "الأفضل لم يأت بعد".

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.