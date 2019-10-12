شاهد: هكذا تحرش شبان سعوديون بفتاة غير محتشمة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة بالمملكة العربية السعودية، لحظة تجمهر عدد كبير من الشبان السعوديين عليها؛ لأنها لا ترتدي عباءة في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهرت السعودية مشاعل الجلعود بالفيديو مع أحد موظفي المطعم مُقدّمة شكرها له، لمساعدتها في الخروج من الباب الخلفي للمطعم، حيث وصفت تصرّف الشبان بـ”التخلف” .لافتةً إلى أنّها صوّرت فيديو آخر، وقالت إنها لن تنشره خوفاً من تعرّضها لهجوم عنيف، واتهامها بتأجيج الرأي العام.

وكانت مشاعل الجلعود أثارت ضجة كبيرة مؤخراً بنزولها الى الشارع مكشوفة الرأس وبدون عباءة، حيث كتبت على صورة تُظهر تجمّع الناس حولها: “تطور عمراني .. تخلف فكري

ومُنعت “الجلعود” من دخول متجر في الرياض لعدم ارتدائها العباءة، فيما لا تزال قصتها تثير الجدل في الشارع السعودي.

وقالت إنها بادرت الى هذه الخطوة بناءً على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة أمريكية، بأن للمرأة السعودية حرية اختيار ملابسها.