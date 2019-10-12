إليسا: إنجاب الأطفال ليس كل السعادة وأنا غير قابلة للكسر

نفت الفنانة اللبنانية إليسا أن يكون هناك حب تمكن من كسرها، مؤكدة أنها غير قابلة للكسر، لأنها صنعت نفسها بنفسها، وليست مستعدة للتنازل عن كل ما فعلته من أجل أحد.

وأضافت إليسا خلال مقابلة مع مجلة "جمالك" أن الشريك يجب أن يملك ثقة بنفسه ويستوعب شهرة شريكته. وتابعت موضحة "أعتقد أن هذا الرجل موجود ولكن بنسبة قليلة. إذا وجد، فذلك جيد، وإذا لم يوجد، أنا مستمرة فيما أفعله و"عايشة" وسعيدة. هذه قناعاتي".

وحول إنجاب الأطفال أكدت إليسا أنها لا تنزعج اليوم من واقع أنها لم تنجب الأطفال، موضحة أنه إذا وجدت حبا تحول إلى زواج قد تفكر في التبني إن لم تستطع الإنجاب. لكنها لا تفكر بالتبني لوحدها.

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وقالت: "أنا مكتفية بما لدي وسعيدة بحياتي كما هي. لا أشعر بالنقص. عوضت عن الأولاد بمن أحبهم وبأولاد إخوتي. وقد لاحظت من قصص الحياة وممن يحيطون بي، أن الأولاد لا يشكلون السعادة المطلقة. هم استمرارية، يمنحون هدفا للحياة، لكنهم يكبرون ويرحلون ويبقى الأهل وحيدين.

وتابعت: "غالبية الناس يقولون إنهم يريدون الزواج لكي لا يبقوا وحيدين. ذلك يحزنني، لأنهم يتزوجون للسبب الخطأ، فلا تكون حياتهم كما يتمنون، ويشعرون بوحدة قاتلة بالرغم من وجود الزوج والأولاد". بحسب "سبوتنيك".