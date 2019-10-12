شاهد: رئيس وزراء يجمع القمامة على الشاطئ

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو منسوب لرئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، بينما يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة ماما باليبورام.

وأظهر الفيديو رئيس الوزراء الهندي وهو يسير حافي القدمين ويجمع القمامة داخل كيس بلاستيكي، حمله في النهاية على ظهره لـ يعطيه لأحد العمال.

وجاء الفيديو ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة، حيث يعد انتشار القمامة تحديًا كبيرًا أمام الهند، التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها نحو 15 مليون كيلوغرام.