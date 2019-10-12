شاهد: تحذيرات من سمكة جديدة ودعوات لقتلها

أصدرت دائرة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا الأمريكية، تحذيرا عقب ظهور كائن قاتل في بركة مياه، حيث نصح مسؤولون بضرورة قتله على الفور ثم تجميدها.

وأوضحت الدائرة أن الكائن عبارة عن سمكة "رأس الأفعى"، الطويلة والرقيقة ذات المظهر الداكن وزعنفة الظهر الطويلة التي تمتد على ظهرها، ويمكن أن تنمو حتى طول 3 أقدام أو متر واحد تقريبا.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن هذه الفصيلة من الأسماك قادرة على "استنشاق الهواء الأمر الذي يسمح لها بالبقاء على الأرض"، والتأثير بالسلب على الأنواع المحلية من خلال التنافس على نفس الموارد.

وأشار المسؤولون إلى أن لدى هذه الأسماك القدرة على افتراس سمك القاروص، منادين باصطيادها وقتلها على الفور ثم الاتصال بدائرة الموارد الطبيعية لتوثيق توقيت وكان الحدث.