شاهد: فنانة شهيرة مع محمد صلاح بالبكيني تثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب المصري محمد صلاح مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

وأثار نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جدلا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشر صور تجمعه مع أليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio “عارضة أزياء برازيلية وسوبر موديل شهيرة”، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر اللاعب بإحدي الصور مرتديًا بلوفر كحلي، وبنطلون أسود و جزمة تغلب عليها اللون الجملي، مع عارضة الأزياء التي كانت ترتدي فستان برتقالي.

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أكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على إن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لا يقارن بعد تحقيقه إنجازات عالمية.

وقال أبو تريكة خلال تواجده في مقابلة أجراها مع صحيفة “الملاعب” الأردنية قبل مشاركته في مباراة اعتزال الفلسطيني فادي لافي، اليوم الجمعة: “الأردن من البلاد التي أعتز بها مثل جميع الدول العربية، إنها الزيارة الأولى لي هنا وأتمنى ألا تكون الأخيرة”.

وكانت أمبروسيو شاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم. ومع مرور الوقت، أصبحت من أكثر العارضات طلباً لتصدر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.