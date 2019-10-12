شاهد: الممثلة روجينا تظهر كعارضة ازياء في دبي

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية روجينا وظهرت فيها كعارضة أزياء في معرض سبلاش الدولي الذي أقيم في مدينة دبي، مما أثارت انتقادات من قبل المتابعين.

ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، صورةً لها كعارضة أزياء وهي ترتدي فستان على هيئة بيضاء مع ميك آب خفيف يكشف جمال ملامحها، خلال مشاركتها في معرض سبلاش الدولي بدبي.

يذكر أن روجينا ممثلة مصرية، بدأت اول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، إلا انها ظهرت بقوة في مسلسل (العائلة) عام 1994، واستطاعت الحصول على أدوار البطولة في الاعمال التلفزيونية على مدى عشرون عاماً وأكثر، وفقاً لموقع الدستور.

تزوجت وهي بسن صغير من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج المصري أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن مايا ومريم.