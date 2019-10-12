شاهد سعودية تسير في شوارع الرياض بلباس شبه عاري

اتجهت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى فيديو لمواطنة سعودية تتجول في شوارع الرياض بلباس فاضح يكشف عن أجزاء من جسدها.

ويظهر في المقطع المصور؛ سيدة ترتدي فستاناً أحمر ضيقًا وقصيرًا يظهر مفاتنها، وتتجول حول أحد الأسواق الشهيرة بالرياض، بينما يتجادل قائد المركبة والمرافق له حول ما إذا كانت سيدة أم رجل، وسط تعليقات من المحيطين بالمركبة وفقاً لموقع المصريون.

يشار إلى أن لائحة المحافظة على الذوق العام التي تم إقرارها مؤخرًا بالمملكة، تعاقب كل من يرتدي لباس غير لائق في الأماكن العامة، بغرامة قدرها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حالة تكراره.