قصة تبني راندا البحيري لطفلة سورية؟

نشرت الممثلة المصرية راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، صورةً تظهر فيه طفلة سورية فقدت عائلتها جراء تعرضهم لقصف وهي الناجية الوحيدة، مطالبةً طريقة للوصول الى هذه الطفلة.

وطالبت البحيري، من المتابعين من معرفة طريقة للوصول إليها لتبنيها، قائلةً:" أنا حبيت البنت دي و عايزاها. واللي يعرف طريقها ياريت يقلي واللي يعرف ازاي أجيبها مصر لو معندهاش حد. ولو عندها اهل او حد خدها ياريت تطمنوني، قلبي مكسور عليها".

لاقت الصور تفاعل وتعاطف الملايين من المتابعين والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبدوا اعجابهم بقرار رندا البحيري وجاءت ضمن التعليقات " ان شاء الله تكون بخير وتعرفي توصلي ليها" "مش لوحدك للي عاوزها، بعد الاب والام والاخوات مفيش حد مهما كان يقدر يكون مكانهم، بس الخوف عليها من بهدلة الدنيا"، وفقاً لموقع مجلة لها.

يذكر أن صورة الطفلة نُشرت على نطاق واسع عبر مواقع الانترنت، وجاء تعليق على الصورة " الطفلة اليتيمة تم العثور عليها بأحد مناطق سوريا المقصوفة لم يتبقى من أهلها إلا هي. واعتبرت كـ أحزن وجه في العالم".