مجمعات تجارية سعودية تحظر دخول السائحات بدون اللباس الشرعي

تحدثت بعض السائحات الأجانب اللاتي زرن المملكة العربية السعودية عن منع بعض الأسواق والمجمعات التجارية من دخولهن دون ارتداء العباءة ما أثار استغرابهن نظراُ لسماح السلطات السعودية بدخول الزوار الأجانب دون الالتزام باللباس الشرعي.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن امرأة كندية زارت الممكلة مؤخرا، أن صديقتها مُنعت من دخول مركز للتسوق في الظهران، شرق السعودية، حيث أوقفها موظفو أمن المركز لأنها لا ترتدي "الزي الإسلامي بالكامل".

ونقلت المرأة (42 عاما) عن الحارس قوله إنه يتبع تعليمات أصحاب العمل، وليس "تلك الصادرة عن ولي العهد محمد بن سلمان"، حيث اختصر الموظف الموقف بالقول: "لا عباءة.. لا دخول"، بحسب ما نقله موقع "ميل أونلاين" عن المرأة الكندية.

وعلقت الهيئة السعودية للسياحة على هذه الحادثة بالإشارة إلى أن مراكز التسوق هي ملكية خاصة، "وكما هو الحال بالنسبة للأعمال حول العالم، فإن (أصحابها) يمكنهم أن يضعوا قواعدهم الخاصة بشأن اللباس. الإرشادات الجديدة الموجهة لقطاع الأعمال توضح السياسة العامة، وتشجعه على تزويد موظفيه وزبائنه بمعلومات واضحة".

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن بدء تطبيق نظام التأشيرات السياحية، وبات بمقدور مواطني 49 جنسية الحصول على تأشيرة إلكترونية تسمح بزيارة المملكة لمدة 90 يوما.

ويشمل ذلك النساء اللواتي لم يعدن بحاجة لوجود محرم معهن خلال الزيارة، كما ألغي هذا الشرط لحجز الفندق. وألغت هيئة السياحة أيضا شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة للسياح الأجانب، وهذا يعني أنه يمكن لرجل وامرأة غير متزوجين أن يقيما في غرفة واحدة، إذا كانا قد حضرا سوية إلى المملكة، رغم أن القوانين التي تعاقب على إقامة علاقة خارج إطار الزواج، ما تزال سارية المفعول في السعودية، كما يشير لذلك موقع "ميل أونلاين".

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وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة، أحمد الخطيب، قد أكد الشهر الماضي أنّ المملكة ستخفّف من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات، وستسمح لهنّ بالتنقّل من دون ارتداء العباءة، لكنّه أشار في المقابل إلى أنّه سيتوجّب على الزائرات الأجنبيّات ارتداء "ملابس محتشمة" وفقاً لعربي 21.

ولاحقا، أعلنت الهيئة أنه سيتم فرض غرامات على مخالفة "لائحة الذوق العام"، لاسيّما "اللباس غير اللائق" و"التصرفات الخادشة للحياء". وحدّدت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب عليها بغرامات مالية.

وينظر إلى العباءة على أنّها رمز للحشمة، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ألمح العام الماضي إلى تغيير محتمل في مسألة فرض ارتداء العباءة في الأماكن العامة، بعدما قال إنّ حشمة المرأة لا تعني أن ترتدي العباءة.

ومؤخرا نشرت فتيات سعوديات صورا لهن وهن يتجولن في شوارع المملكة دون عباءة ودون غطاء الرأس.

و من المعروف أن غالبية زوار الممكلة هم من المسلمين الراغبين بأداء الحج أو العمرة، لكن الحكومة السعودية ترغب في جذب سياح أجانب في إطار رؤية ابن سلمان "2030".