شاهد: الممثلة حنان مطاوع تكشف اصعب موقف في حياتها

أوضحت الممثلة المصرية حنان مطاوع، خلال ظهورها في برنامج مع الإعلامية منى الشاذلي عن أصعب موقف تعرضت له في مسيرتها الفنية والتمثيل، قائلةً في مسلسل لمس أكتاف حيث كان أثناء فترة حملها.

وكشفت حنان مطاوع عن أصعب موقف قامت بتمثيله في مسلسل لمس أكتاف، كان مشهد المواجهة بينها وبين زوجها في المسلسل الفنان فتحي عبد الوهاب عندما أخبرته بأنها علمت من الطبيب أنه على مدار سنوات كان يعطيها أدوية لمنع الحمل، ضاحكاً عليها بأنه علاج للعقم.

وتابعت قائلةً: "المشهد ده كان قلبي هيقف فيه.. وانهرت فعلاً، وبعد الانتهاء من تصويره عيطت كتير.. فضلت أعيط منهكة جدا وقلبي وجعني.. والممثل فتحي كان أداؤه هايل"، وفقاً لموقع في الفن.

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يذكر أن مسلسل (لمس أكتاف) هو مسلسل تلفزيوني مصري من انتاج 2019، من إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان، وتم عرض أول برومو للمسلسل يوم 28 فبراير، وتدور فكرته الى المصارع (أدهم) يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.