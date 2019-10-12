فجر السعيد تستعد لعملية جراحية أخيرة في هذا الموعد داخل مستشفى فرنسي

ستخوض الإعلامية الكويتية فجر السعيد عملية جراحية جديدة وهي الأخيرة داخل أحد المستشفيات الفرنسية بحلول شهر نوفمبر القادم.

وأشارت السعيد إلى أنها ستجري العملية في مسشتفى بالعاصمة الفرنسية باريس، في الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لتكون العملية الأخيرة في رحلة علاجها وفقاً لإرم نيوز.

وكتبت الإعلامية الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس، تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي“.

وعانت فجر السعيد من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، وأصيبت بتسمم حاد في الدم، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الفرنسية.