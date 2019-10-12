ايمي زكريا تكشف نصيحة والدها قبل وفاته

نشرت ابنة الفنان الراحل المصري طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام صورةً لها منذ طفولتها، لتكشف عن نصيحة والدها لها قبل وفاته بـ 4أيام، حيث أعطت وعد لنفسها بعدم الاحتفال في ذكرى ميلادها بعد ذلك.

وعلقت ايمي على الصورة قائلةً:" عيد ميلادي كمان كام يوم وعد عليا عمري ما هحتفل بى من بعد ماكنت تحتفل معايا بى كل سنه لغايه السنة اللى فاتت انت قلبك حاسس ياحبيبى لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنة دي قبل ماتموت ب ٤ أيام علشان مش هتكون معايا ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا".

ولاقت الصورة ردود كثيرة من قبل متابعيها وجمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت من ضمن التعليقات "ربنا يصبر قلبك ربنا يرحمه فراق الاب أصعب اختيار من ربنا" " الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه في أعلى مكان في الجنة" " هو حاسس بيكي ادعيله كتير وكلنا بندعيله واكيد ربنا بحبه عشان خلي كل الناس دي تحبه ربنا يصبر قلبك".

ورحل الفنان المصري الكوميدي طلعت زكريا عن عمر يناهز 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض الذي قيل إنه فيروس خطير انتهى بالتهاب رئوي حاد أرقده في العناية المشددة لأربعة أيام، وفقاً لموقع صدى البلد.

يشار الى أن آخر أعماله كانت فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذي تم عرضه فى صالات السينما فى ديسمبر 2017 الماضي، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.