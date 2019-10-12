تراند اليوم : مشاهدة فيديو صور فضيحة زهير مخلوف

نشر العشرات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت 12 أكتوبر 2019 صور فيديو فضيحة زهير مخلوف القيادي في حزب قلب تونس وهو متواجد أمام معهد إعدادي في الجهة أثناء ممارسته عادة سيئة، في وقت قرر الحزب تشكيل لجنة تحقيق داخلية للوقوف على ملابسات وتفاصيل ما جرى.

وقالت وسائل اعلام محلية في تونس أن طالبة من سكان دار شعبان في ولاية نابل التقطت صور ومقاطع فيديو للقيادي زهير مخلوف وهو يمارس تلك العادة المريبة داخلم مركبته الخاصة مقابل المعهد.

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ونقلت وسائل الإعلام عن الطالبة قولها إن زهير مخلوف كان يلاحق الطالبلا ويتحرش بهن بطريقة مخيفة ومقززة وخارجة عن المألوف، في وقت صب النشطاء جام غضبهم عليه بعد فعلته هذه.

وكان نبيل مخلوف قد فاز بعضوية مجلس النواب الجديد مؤخرا علما انه ممثل حزب قلب تونس عن ولاية نابل، إلا أن الصور الفاضحة التي سربت له قد تشكل مفترق طرق بالنسبة له في هذه المرحلة الحساسة.

وطالب حزب قلب تونس المواطنين بعدم تشويه سمعة المواطنين قبل التأكد من صحة وحقيقة ما جرى بشكل كامل، لافتا إلى أنه سوف يتخذ إجراءات عقب انتهاء لجنة التحقيق الداخلية عملها ووضع تقريرها النهائي حول الواقعة التي نسبت إلى زهير مخلوف.

وفي سياق متصل، شرعت النيابة العامة في نابل بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية في عمليات التحري حول جدية الأنباء وحقيقة الصور التي جرى بثها من خلال المنصات الاجتماعية المختلفة فيما يتعلق بالنائب المحتمل زهير مخلوف.

الجدير ذكره أنه حال ثبتت حقيقة صور فضيحة زهير مخلوف، فإن النيابة العامة ستقوم بإجراءات عديدة منها استدعاء الأطراف والجهات ذات العلاقة بهذه القضية، علما أن النيابة لم يردها لغاية لحظة نشر هذا الخبر أي شكوى ضد مخلوف. وفق تصريحات أدلى بها مسؤول رسمي تونسي.