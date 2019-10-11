أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للفنان عمرو دياب

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر" موجهاً رسالة تهنئة للفنان المصري عمرو دياب.

وقال أدرعي، "عمرو دياب من أقرب الفنانين العرب على قلبي، كل عام وانت بألف خير ولـ120 بمناسبة عيد ميلاد، إليك هذه الرسالة الخاصة مني".

وأضاف: "العملاق عمرو دياب كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك، لا بد أن نوجه لك التحية والمحبة من هنا من إسرائيل، وكما تعلم أنت أفضل مطرب عربي على قلبي منذ أن كنت في مصر في أيام الثانوية العامة وتعرفت لأول مرة على ألبوم قمرين، وعلى أغنية قمرين، كنت من أكثر المعجبين بك، كل عام وأنت بألف خير والموسيقى بألف خير هذه اللغة التي تعتبر جسراً بين ثقافات وبين شعوب مبروك عقبال 120".