تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو مثير وهي تستحم

فنون - 10/10/2019 11:09

الخليج 365 – أطلت الراقصة المصرية الشهيرة سما المصري بفيديو جريء جدا من الحمام اثناء الاستحمام ونشرته متحدية كل الحدود وكاسرة كل القيود على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت سما المصري انها تنشر الفيديو بناء على طلب جمهورها الذي يعشقها ويتابعها بشغف، وواضح ان هناك انسجام بين سما المصري وبعض الجمهور الذي بدأ يعشق جنونها ومشاكستها .

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ونشرت سما المصري مقتطفات من الفيديو وقالت :" جزء اخر من فيديو الحموم وانا بستحمى"، مشيرة الى ان الفيديو موجود كامل على صفحتها على موقع اليوتيوب .