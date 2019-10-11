تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو مثير وهي تستحم

فنون - 10/10/2019 11:09
الخليج 365 – أطلت الراقصة المصرية الشهيرة سما المصري بفيديو جريء جدا من الحمام اثناء الاستحمام ونشرته متحدية كل الحدود وكاسرة كل القيود على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت سما المصري انها تنشر الفيديو بناء على طلب جمهورها الذي يعشقها ويتابعها بشغف، وواضح ان هناك انسجام بين سما المصري وبعض الجمهور الذي بدأ يعشق جنونها ومشاكستها .
ونشرت سما المصري مقتطفات من الفيديو وقالت :" جزء اخر من فيديو الحموم وانا بستحمى"، مشيرة الى ان الفيديو موجود كامل على صفحتها على موقع اليوتيوب .