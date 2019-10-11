الفنانة رحمة رياض تتضامن مع المتظاهرين العراقيين بـ"نازل آخذ حقي"

أطلقت الفنانة العراقية رحمة رياض، عملا غنائيا جديدا للتضامن مع المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمات المقدمة ومحاربة الفساد.

وجاءت الأغنية التي نشرتها رياض عبر يوتيوب، بعنوان "نازل آخذ حقي"، في إشارة إلى الشعار الذي هتف به المتظاهرون في أغلب المحافظات العراقية خلال الاحتجاجات.

وتضمنت الأغنية لقطات للمظاهرات التي اجتاحت العاصمة بغداد ومدنا أخرى جنوب البلاد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وأرفقت رحمة مقطع الأغنية، برسالة إلى الشباب العراقي فكتبت "إهداء إلى الشباب الذين وحّدهم حب الوطن رغم اختلاف مطالبهم.. خرجوا بمظاهرات سلمية تدعو للإصلاح من الفساد والخدمات المتردية ومستوى التعليم.. خرجوا دون أن تقودهم جهة سياسية.. رافعين الأعلام العراقية فقط".

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثير من المعلقين عن تأثرهم بكلمات الأغنية التي تنقل ما يجول في خواطرهم ويشغل بالهم.