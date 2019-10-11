الشرطة الإماراتية تقبض على ممثل سوري شهير

قالت وسائل إعلام إماراتية إن السلطات الحكومية في البلاد اعتقلت الممثل السوري إلياس شديد، بتهمة حيازة حبوب مخدرة وممنوعات.

وتجرى الأن تحقيقات مع شديد بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في إمارة دبي. وفق مجلة "لها".

على ذات الصعيد، نفت أكثر من جهة نقابية وإنتاجية في الوسط الفني السوري معرفتها بالمدعو شديد، مؤكدة أن لا صفة فنية له.

واستغل شديد مشاركته في بعض الأدوار التمثيلية الثانوية (كومبارس) في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه على العلن كفنان وممثل في عدد من المنابر الإعلامية وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، الى درجة انه أطلق على نفسه لقب "دونجوان الدراما السورية"، من دون أن يكون معروفاً من أحد.