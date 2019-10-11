أسماء خطباء مساجد قطاع غزة اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة ، اليوم الجمعة 11 اكتوبر/ تشرين أول 2019، قائمة اسماء الخطباء لخطبة الجمعة في جميع مساجد قطاع غزة لهذا اليوم.

ووضعت الأوقاف في غزة جدولا لخطباء الجمعة يتضمن أسماءهم والمساجد التي سيخطبون فيها على مدار شهر سبتمبر/ أيلول 2019، وبإمكانكم التعرف على خطيب مسجدك اليوم، من موقع الوزارة اضغط هنا أو اضــغــط هــنــا

صلاة الجمعة هي صلاة تقام كل يوم جمعة بعد دخول وقت صلاة الظهر في منتصف النهار بعد زوال الشمس، ويشترط أن يتقدمها خطبتان قبل الصلاة، يبدأ الخطيب بخطبة الجمعة الأولى ثم يجلس بفاصل يسير ثم يقوم للخطبة الثانية.

وصلاة الجمعة صلاة جهرية تتكون من ركعتين فقط، وهي الصلاة الجهرية الوحيدة في وضح النهار دون بقية الصلوات النهارية، وهي فرض عين على كل المسلمين الذكور الأحرار البالغين إن كانوا غير معذورين.

ويعد يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع، خص الله به هذه الأمة بعد أن ضلت عنه سائر الأمم، وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها: "خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا" (رواه مسلم).