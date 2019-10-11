فيديو خالد يوسف المسرب .. فيديو خالد يوسف المسرب كامل HD وأسماء 15 فنانة وممثلة شاركوا في أفلام خالد...

يواصل فيديو خالد يوسف المسرب إثارة الجدل في الشارع المصري،بعد القبض على ثلاث ممثلات هو مني فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان على خلفية ظهورهم في فيديو خالد يوسف المسرب على منصات التواصل الاجتماعي، وتحاول السلطات المصرية الحد من إنتشار فيديو خالد يوسف المسرب عبر فيسبوك وتويتر، لاسيما بعد اتخاذ المحاكم المصرية إجراءتها القانونية بحق الأشخاص الذين ظهروا بالمقاطع المسربة.

وكشف مصادر مطلعة عن قائمة فيديوهات المخرج خالد يوسف مع الممثلات المصريات، اللواتي لعبن أدواراً تحت إشرافه.

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وقالت المصادر إن القائمة تتضمن عدد كبير من الممثلات والفنانات العريقات أبرزهم "سمية الخشاب_غادة عبد الرازق _وفاء عامر_دوللي شاهين _حورية فرغلي_هيفاء وهبي_مني الغضبان سيدة اعمال _ميرهان حسين _منه شلبي _درة_هالة صدقي_هالة فاخر _ليلي علوي_ شيماء الحاج_ مني فاروق".

وأضافت المصادر أن خالد يوسف صور فيديو كامل مع مني الغضبان وزميلاتها المذكورة أسمائهم بالأعلي.