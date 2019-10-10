شاهد: برنامج اكلناها مع الفنانة ورد الخال على تردد قناة لنا

يستضيف برنامج اكلناها على تردد قناة لنا، اليوم الخميس، الفنانة اللبنانية ورد الخال، في اطلالة مسائية مع مقدم البرنامج الفنان باسم ياخور، حيث توقع متابعون أن يكون في جعبة الحلقة جرعة من التشويق والاثارة.

ويستضيف برنامج أكلناها في كل يوم خميس، شخصية من الوسط الفني أو الاعلامي للحديث معها في العديد من المجالات، حيث اشتهر البرنامج باثارته للجدل من خلال اسئلته المحرجة.

وفي وقت سسابق، اكدت الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ انها تتواجد حاليا بسوريا لمتابعة تصوير مسلسل "يا مالكا قلبي" مع الممثل السوري عباس النوري والذي تجسد فيه دور زوجته دارين من كتابة عثمان جحا وإخراج علي علي، وهو يتحدث عن قضيتي العقم ووهب الأعضاء .

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وأضافت الخال:"أعود بعد اسبوعين لأبدأ تصوير مسلسل "​عشيق أمي​" مع الممثل السوري خالد القيش"، وبالوقت نفسه أشارت الى انها تبدأ تصوير مسلسل خليجي جديد بعنوان "ضرب الرمل"، موضحة أن المسلسل تجربة جديدة جدا.

يشار إلى أن الفنانة الخال حققت نجاحات عديدة، آخرها في شهر رمضان الماضي في مسلسل "أسود"، بالاضافة إلى العديد من الأعمال التلفزيونية التي لاقت شهرة واسعة في الوطن العربي.

ترددات قناة لنا على النايل سات:

12360 رأسي/ 10727 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)