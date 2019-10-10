شاهد: حرق زوجته بالبنزين لهذا السبب

كشفت السلطات الأمنية في أستراليا تفاصيل مثيرة بشأن واقعة وفاة سيدة حرقًا، حيث تشير التحريات إلى أن زوجها سكب عليها بنزين ثم أضرم فيها النار، مما أدى لوفاتها.

وذكرت الشرطة أن الزوجة كانت تلح وتريد الانفصال، بسبب نزاعات حول المال وحول التفكير في المستقبل، الأمر الذي أثار انفعال الرجل، وأودى إلى هذه الجريمة.

في المقابل، نفى الزوج ويُدعى كولويندر سينغ حرق زوجته بارويندر كور، مبينًا في شهادته أمام المحكمة: ”إنها هي من قامت بإحراق نفسها، بعدما أضرمت النيران داخل غرفة النوم".

واعترضت النيابة على مزاعم الزوج سينغ، معللةً بأن "حالة السيدة كور العقلية كانت تتضارب مع رغبتها في إيذاء نفسها؛ لأنها وفقًا للتحقيقات كانت إيجابية وتشعر بالارتياح تجاه المستقبل".



