شاهد: الفنانة قمر تهاجم انجي خوري

شنّت الفنانة اللبنانية قمر هجومها على ​نجمة السوشيال ميديا أنجي خوري​ بعد تصريحاتها الأخيرة بأن قمر تشبه ​هيفا وهبي​ وتتمثل بها، وتعتبرها مثالها الأعلى.

فردّت قمر قائلة لها في بث مباشر على مواقع التواصل: "كيف تتجرأين على مقارنة نفسك بهيفا وهبي . بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة هيفا وهبي".

​الفنانة قمر​ الى أن أنجي تستخدم عائلة خوري من دون أن تكون عائلتها الأصلية، ونصحتها بتغييرها قبل أن ترفع عائلة خوري دعوى ضدّها، مضيفة "لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي".

وأضافت قمر:"والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة. وانا قمر ورح ضل قمر ومنورة الدنيا بروحي الحلوة موتو بقهركن

و فانزي إنتو قوتي".

وفي وقت سابق، كشفت اللبنانية خوري أن الفنان آدم قد خطفها ونقلها الى منطقة صبرا وضربها وإحتجز حريتها ليومين متتاليين، وأشارت الى أن أزمتها مع الفنانة قمر هي السبب في هذه الخطوة.