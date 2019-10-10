نتيجة مباراة اليمن ضد أوزبكستان اليوم

تلقى المنتخب اليمني، الخميس، هزيمة قاسية من مضيفه الأوزبكي بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

جاء الشوط الأول قويًا من الطرفين، ولكن نجح منتخب أوزبكستان في التقدم بهدفين عن طريق سانغار كوديركولوف وإلدور شومورودوف في الدقيقتين 2 و33.

في الشوط الثاني، انهار تمامًا المنتخب اليمني وتلقى ثلاثة أهداف جديدة عبر دغامشيد أسكنداروف وإسلوم توختاخوغاييف وأيغور سيرغييف في الدقائق 53 و72 و90.

بهذه النتيجة، تتصدر سنغافورة المجموعة برصيد 4 نقاط، وأوزبكستان الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين، واليمن الرابع بنقطتين، والسعودية الخامس والأخير بنقطة واحدة فقط.