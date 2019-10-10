بث مباشر - تردد قناة روناهي الكردية الجديد 2019

تردد قناة روناهي الكردية الجديد 2019 - قالت القناة الكردية، اليوم الخميس، إن ضربات جوية تركية وقصفا قتل 9 مدنيين في شمال شرق سوريا منذ أن بدأت أنقرة هجومها في المنطقة. بث مباشر اضغط هنــــا

وذكرت القناة ومصادر أمنية أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا في سقوط قذيفة مورتر من سوريا على بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية الخميس، وفقاً لرويترز.

وذكرت روناهي أن مدنيين اثنين قُتلا على الأقل، أحدهما طفل، فيما أُصيب 46 الخميس بقصف كردي طاول الأراضي التركية المحاذية للحدود مع سوريا، مع استمرار الهجوم التركي في شمال شرق هذا البلد، وفق السلطات المحلية.

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وقالت السلطات في محافظة شالين أورفا الحدودية في بيان، إن "طفلا سوريا في شهره 9 اسمه محمد عمر وموظفا (تركيا) ملحقا بوزارة المال اسمه جيهان غونس استشهدا".

وأضافت أنهما قتلا بسقوط قذائف وصواريخ أطلقت من سوريا على مدينتي أقجة قلعة وجيلان بينار الحدوديتين، لافتة النظر إلى نقل 46 جريحا إلى المستشفيات.

تردد قناة روناهي الكردية الجديد 2019: