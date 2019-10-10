شاهد: طفل يقتحم استديو البث المباشر بشكل مثير

اقتحم طفل غرفة البث المباشر في شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، حيث كانت والدته المذيعة الأمريكية كورتني كيوب، تجري تغطية لأخبار الغارات التركية الأخيرة شمال شرق سوريا.

وظهر ابن كورتني كيوب، ويُدعى ريان (4 أعوام)، وهو يداعبها، بينما كانت تغطي الأحداث الأخيرة في سوريا على الهواء مباشرة.

وحاولت المذيعة إبعاد طفلها بلطف، ولكنه ظل أمامها مبتسمًا؛ ما أدى لتشتيت انتباهها وعدم تمكنها من استكمال المقابلة مع ضيفها للحظات، ثم حاولت تدارك الموقف قائلة:“معذرة، أطفالي هنا“.

من جهتها، سارعت ادارة البث في شبكة (إن بي سي نيوز) إلى نقل المشهد إلى لقطة أخرى، حيث تحوّلت على الفور إلى خريطة سوريا وتركيا.