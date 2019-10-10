شاهد : كيف علقت صبا مبارك على وفاة طليقها الماجري

أبدت الفنانة السورية صبا مبارك رد فعل غريب على وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري اليوم الخميس حيث نشرت صورة سوداء على حسابها في انستغرام.

وكان المخرج شوقي الماجري قد تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، ولكن زيجتهما لم تستمر طويلا، وتم الانفصال بعد أن أنجبا ابنهما (عمار)، الذي ولد في مارس عام 2004 وفقاً لصدى البلد.

وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.

و فُجع الوسط الفنيّ بخبر رحيل المخرج التونسي شوقي الماجري فجر اليوم إثر ذبحة قلبية في العاصمة المصرية القاهرة، وارتدت منصّات مواقع التواصل الاجتماعي ثوب الحزن والحداد عليه.