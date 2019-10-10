حقيقة اعتقال الفنان جميل عواد بسبب امل الدباس

قالت الفنانة أمل الدباس أنها لا ترضى أن يحرم أي إنسان من حريته، موضحة "أريد الحصول على رد اعتبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أسقط القضية.

جء ذلك في أعقاب الضجة التي أثيرت عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بمثول الفنان جميل عواد، أمس الأربعاء، أمام المدعي العام، في إطار التحقيق بـ "جريمة إلكترونية"، رفعتها الدباس عليه.

ونشرت الدباس توضيحيا تاليا نصه: لم أكن أرغب بأن الجأ للقضاء لحل أي خلاف بيني وبين أي فنان مع إيماني المطلق بأن بلدنا بلد مؤسسات وقانون يحميها القضاء النزيه والمستقل.

وأضافت: "استغرب من فنان بحجم جميل عواد ان يحرف الأمور عن مسارها الحقيقي ولا يعترف بأن الشكوى عليه ليس لها علاقة بأي أبعاد سياسية أو وطنية كما يحاول الفنان الكبير جميل عواد الأيحاء بذلك للرأي العام من أجل كسب تعاطف شعبي لقضية شتم وذم وقدح وتحقير تحقق بها الجرائم الإلكترونية".

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وشددد الدباس أن القضية ليست “كف يناطح مخرزا”، وإنما قضيه طعن بشرف امرأة أردنية قبل أن تكون فنانة زميلة له. حينما لجأت للقضاء مارست حقي الذي يحميه الدستور بمقاضاة شخص أساء لي بكل وضوح وشتمني وطعن بشرفي بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه.

وتساءلت الفنانة الأردنية: "من يقبل أن يطعن بشرفه ووطنيته ويبقى صامتا على مثل هذه الإساءات.. كل ما قمت به أنني قدمت شكوى للقضاء الأردني كمواطنة أردنية تتمتع بحقها الكامل بالحصول على حقها من خلال القضاء.. ولكن العتب على من يحمل رسالة فنية وإنسانية، ويتلاعب بمشاعر الرأي العام للحصول على تأييد شعبي.. مش قد الحكي ما تحكي.. أنا ابنتكم ولكم الحكم”.

جميل عواد:

في المقابل رفض الفنان جميل عواد في حديث للغد أي اتهامات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبأنه تهجم على الفنانة أمل الدباس بألفاظ نابية، مؤكدا أن ما قاله فقط بأنها "مطبعة" مع الكيان الصهيوني.

وقال عودا عبر صفحته "السيدة أمل دباس تأكدي بأني لم أمس بعرضك لا سمح الله، عرضك مصان، البوست الذي استفزك لست مقصودة به".