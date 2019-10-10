مغنية أمريكية كبيرة تهاجم ترامب وتدافع عن العرب.. لهذا السبب!

هاجمت المغنية الأمريكية الكبيرة ريهانا، رئيس بلادها دونالد ترامب، مدافعة عن العرب في الولايات المتحدة في ظل العنصرية التي يتعرضون لها.

وقالت ريهانا في مقابلة مع مجلة "فوغ": يبدو أن الشخص الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة هو الرئيس (دونالد ترامب).

وأخذت الفنانة المتحدرة من جزر باربادوس على ترامب، ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية، في وقت يصف تلك التي يقترفها أفراد من أقليات بأنها أعمال إرهابية.

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وكان الرئيس الأميركي قد صرح في أغسطس أن "الأمراض العقلية" كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باسو (تكساس) ودايتون (أوهايو) على يد بيض.

وأضافت ريهانا: "توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعا للون بشرة" الفاعل "إذلال يكتسي طابعا عنصريا إلى أقصى الحدود".

وتابعت : "ضعوا عربيا يحمل السلاح عينه في مركز وولمارت عينه (في إل باسو حيث ارتكبت المجزرة في 3 أغسطس)، ولن يتكلم دونالد ترامب بتاتا عن مشكلة صحة عقلية".