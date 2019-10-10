وفاة المخرج شوقي الماجري في تونس اليوم

أعلنت وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري وذلك بحسب ما نشره مجموعة من الصحفيين في تونس.

والمخرج شوقي الماجري من مواليد 1 نوفمبر 1961 ولديه العديد من الأعمال التلفيزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يُقيم في سوريا.

الجمهور العربي عرف المخرج شوقي الماجري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلن مجموعة من الصحفيين التوانسة.

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ومن أشهر ماقال عن المسلسل'' إن مسلسل إسمهان يختلف كليا عما قدمته سابقا فهو نص جميل ومتقن ويتناول شخصية غامضة لا يعرف الناس عنها الكثير ويتناقلون عنها ماهو غير حقيقي''.

وقد وضع المخرج تونسي، شوقي الماجري بصمتهُ في العديدِ من المسلسلات العربية، وله عملٌ وحيد في السينما العربية وهو ''مملكة النمل'' والذي حقق نجاحًا واسعًا ونال عدة جوائز.

كما حصل شوقي على درجة الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون‏ في ''وودج''، وهو واحدٌ من المعاهد المرموقة في أوروبا.