سبب وفاة المخرج شوقي الماجري

أعلن ابن شقيق شوقي الماجري،عن وفاة خاله اليوم الخميس، لافتا إلى أن الراحل أصيب بوعكة صحية منذ بضعة أيام، وتم نقله إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أصيب بجلطة في مدخل المستشفى وفارق على إثرها الحياة.

بدوره ناشد المحامي الحبيب بن زايد في اتصال لراديو "ميد" التونسي السفير التونسي في القاهرة القيام بالواجب ، والتسريع في نقل جثمانه إلى تونس من أجل أن يوارى الثرى .

ويُعتبر الماجري وهو من مواليد 1961، من أبرز المخرجين العرب، وله بصمة خاصة في الإخراج، فقد وقّع الكثير من الأعمال الدرامية، أبرزها "أسمهان" و"هدوء نسبي" وسواهما، أما آخر أعماله فكان مسلسل "دقيقة صمت" الذي عُرض في رمضان الماضي، كما أخرج فيلماً سينمائياً وحيداً وهو "مملكة النمل".

صبا مبارك هي ممثلة أردنية ولدت في السعودية ويعود أصلها إلى بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن. والدها أردني والدتها هي الفنانة الفلسطينية «حنان الآغا».

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الجمهور العربي عرف المخرج شوقي الماجري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلن مجموعة من الصحفيين التوانسة.

ومن أشهر ماقال عن المسلسل'' إن مسلسل إسمهان يختلف كليا عما قدمته سابقا فهو نص جميل ومتقن ويتناول شخصية غامضة لا يعرف الناس عنها الكثير ويتناقلون عنها ماهو غير حقيقي''.

وقد وضع المخرج التونسي، شوقي الماجري بصمتهُ في العديدِ من المسلسلات العربية، وله عملٌ وحيد في السينما العربية وهو ''مملكة النمل'' والذي حقق نجاحًا واسعًا ونال عدة جوائز.