شاهد: مقتل شاب أثناء إنقاذه فتاة من التحرش

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو أثناء قيام أشخاص بقتل شاب على يد آخر لدفاعه عن فتاة حاول الأخير التحرش بها في وضح النهار.

وتصدى شاب من محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة، بشجاعة لشاب آخر تحرش بفتاة وتطاول عليها، إلا أن الأخير سدد للأول ضربات قاتلة بآلة حادة أفقدته حياته.

وفي التفاصيل، قام أحد الاشخاص بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، ويدعي راجح، بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بالشارع، الأمر الذي أثار غضب وشهامة القتيل محمود البنا ليقرر الدفاع عن الفتاة.

وأثناء محاولته ردع المتهم ومنعه من التحرش بالفتاة، نشبت مشادة بين الطرفين انتهت بطعن المتهم للمجني عليه بآلة حادة «مطواة» عدة طعنات بالبطن والرقبة أدت لمصرعه في الحال.