وفاة الفنان رامز جلال على طريق الساحل.. هل هو صحيح !

تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أخبارا عن وفاة الفنان المصري رامز جلال، حيث أعلن مصدر مقرب من الفنان المصري رامز جلال حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وفاة رامز جلال بحادث سير ، عن عمر يناهز الـ 46 عاماً .

حيث انطلقت خلال الساعات الماضية ، عدد من الأنباء التي تحدثت عن وفاة الفنان رامز جلال والذي تفعال معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، جاء ذلك خلال نشر صفحة مجهولة المصدر قائلة " وفاة رامز جلال علي طريق الساحل بسبب السرعه الجنونية " .

جمهور ومتابعي الفنان تفاعلوا بشكل مكثف مع خبر الوفاة ، فمنهم من تسائل عن حقيقة هذه الأنباء ، ومنهم من سعى للتعرف على الحالة الصحية للفنان من خلال عائلته وأصدقائه والمقربين من الفنان .

مصادر مقربة من "رامز جلال" نفت الخبر ، وأكدت أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة رامز عبارة عن شائعة ، لا أساس لها من الصحة .

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شائعة وفاة رامز جلال ، صاحب برامج المقالب في رمضان ، أصبحت أمراً معتاداً، وتتم بطرق مختلفة، وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وعناوين الصحف، مما يجعل المقربين منه دائماً في حالة استنفار دائم للرد على كل ما يتردد عن حالته.

واستخدم جلال في مقلبه المدبر لأحمد حلمي ومنى زكي، صوت “الكلاكس”، وذلك أثناء لقائه بهما في جلسة خاصة، حرص على حضورها أيضا الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز.

واستعان رامز جلال بخدمات أحمد السقا لكي يتعاون معه في تنفيذ المقلب في منى زكي، كما شارك مقلبه في أحمد حلمي ومنى زكي، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، إلى جانب صور من نفس اللقاء.

رامز جلال، ممثل مصري وشقيق الفنان ياسر جلال. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام باول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في صيف عام 2007.