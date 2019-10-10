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شاهد زوجة حمادة هلال تتخلى عن الحجاب و تعليقات متناقضة حولها

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أحدثت زوجة الفنان المصري حمادة هلال جدلاً واسعاً ودارت حولها تعليقات متناقضة بعد ظهورها برفقة زوجها بدون الحجاب لأول مرة بعد أن كانت ترتديه لأعوام طويلة.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، ووفقاً لموقع الفن، أثنى البعض على جمالها، إنتقد البعض الآخر إطلالتها من دون حجاب، بينها تعليقات "صار بالناس أعوذ بالله كل شوي أحد شال الحجاب" و"دخيل الله على هالكم شعراية يلي طلعوا لو ضليتي متحجبة أحلى" و"كانت بالحجاب أحلا".

ومن الجدير ذكره أن زوجة حمادة هلال أسماء سميح كانت قد خلعت الحجاب منذ حوالي العامين، واستبدلته حينها بقبعة، لتعود وتخلعه بالكامل.

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